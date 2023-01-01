Скачать музыку и видео с ВК

  • Плагин VKSaver

    Chrome / Яндекс.Браузер / Edge / Firefox / Opera
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    • Скачивать плейлисты
    • Слушать музыку без рекламы
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    • Скачивать клипы
    • Скачивать медиа из постов
    • Скачивать медиа из личных сообщений
    • Скачивать медиа из групп и пабликов
    • Смотреть видео без рекламы
    • Настраивать папку для загрузки музыки
    • Выбирать наименования файлов
    • Сортировать файлы по исполнителям, альбомам и плейлистам
    • Создавать плейлист для проигрывателей

  • Приложение VKSaver

    Для Windows 7 / 8 / 10 / 11
    • Скачивать музыку
    • Скачивать плейлисты
    • Слушать музыку без рекламы
    • Скачивать видео
    • Скачивать клипы
    • Скачивать медиа из постов
    • Скачивать медиа из личных сообщений
    • Скачивать медиа из групп и пабликов
    • Смотреть видео без рекламы
    • Настраивать папку для загрузки музыки
    • Выбирать наименования файлов
    • Сортировать файлы по исполнителям, альбомам и плейлистам
    • Создавать плейлист для проигрывателей

  • Сайт (без программ)

    Для любой ОС и всех современных браузеров
    • Скачивать музыку
    • Скачивать плейлисты
    • Слушать музыку без рекламы
    • Скачивать видео
    • Скачивать клипы
    • Скачивать медиа из постов
    • Скачивать медиа из личных сообщений
    • Скачивать медиа из групп и пабликов
    • Смотреть видео без рекламы
    • Настраивать папку для загрузки музыки
    • Выбирать наименования файлов
    • Сортировать файлы по исполнителям, альбомам и плейлистам
    • Создавать плейлист для проигрывателей
Бесплатно, без смс, без вирусов!
Удобно и быстро!
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Возможности VKSaver

VKSaver умеет
  • Пример скачивания музыки с вк
    Скачивать музыку с ВК
  • Пример скачивания плейлистов с вк
    Скачивать плейлисты (альбомы) с ВК
  • Пример скачивания видео из вк
    Скачивать видео с ВК
  • Пример скачивания клипов с вк
    Скачивать клипы с ВК
  • Пример прослушивания музыки из вк
    Слушать музыку из ВК без рекламы
  • Пример просмотра видео с вк
    Смотреть видео с ВК без рекламы

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Теперь ты можешь качать и слушать музыку вк без рекламы не только на компьютере с помощью программы VKSaver, но и через audioVK.COM на телефоне онлайн без установки программ и расширений.

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Топ музыки ВКонтакте

Кравц, Гио Пика – Где прошла ты Jakone, SCIRENA – По весне Баста, Ramil’ – Удали kizaru – Зеркало MACAN – ASPHALT 8 NLO – Танцы MACAN, SCIRENA – IVL Pepel Nahudi – Заново завоевать A.V.G, Goro – Она близко SOSKA 69 – Чёрная машина 10AGE – Демоны XOLIDAYBOY – Мания WHITE GALLOWS – В лифте Andro, ELMAN, TONI, MONA – Зари ANNA ASTI – Верю в тебя Jakone, A.V.G, BAGARDI, Goro, Asatro – С тобой INSTASAMKA – ЗА ДЕНЬГИ ДА A.V.G, TATAR – Ножевой Каспийский Груз feat. Гио Пика – На белом Смоки Мо, GUF, DJ Cave feat. Lil Kate – Станция xxxmanera – Скажи мне кто ты Пабло, Xcho – Рекрут Exile, STOPBAN, DILBLIN – MiMiMaMaMu MONA, Баста – Ты так мне необходим Гио Пика – Листопадом

Как скачать музыку с вк

Пример кнопки для перехода на страницу скачивания музыки вк

После установки VKSaver-а при посещении сайта ВКонтакте и наведении курсора на Вашу музыку в ВК, справа от выбранной аудиозаписи отобразится синяя кнопка со стрелкой для перехода на страницу скачивания музыки из ВК.

Пример страницы скачивания музыки вк

При нажатии на эту кнопку, Вы перейдете на страницу, с которой возможно узнать битрейт трека, предварительно его прослушать и скачать на компьютер. Трек сохранится в формате mp3 в директорию для сохранения файлов, выбранную в настройках браузера. По умолчанию эта директория обычно называется "Загрузки".

Зачем скачивать музыку с вк

Главная причина, почему пользователи ВК задаются вопросом, как скачать музыку из вк, состоит в том, что они хотят слушать свою любимую музыку в любое время и с любого устройства. Например, на телефоне, плеере, в автомобиле с флешки или с телевизора. Сам же Контакт этого не гарантирует и более того, периодически блокирует пользовательские треки. Поэтому, специально для тех, кто не хочет зависеть от ВК мы и разработали программу VKSaver.

Среди всех достоинств программы VKSaver можно отметить:

  • Во-первый, VKSaver скачивает музыку с удобным, человеко-читаемыми названиями mp3 файлов (содержащие ID3 тэгами mp3 и обложкой, если она есть).
  • Во-вторых, программа поддерживает как одиночное скачивание определенного трека, так и массовое скачивание плейлистов или альбомов пользователя.
  • В-третьих, от пользователя не требуется ввода пароля от учётной записи ВК. Всё что требуется для работы после установки программы - залогиниться на самом сайте ВК.

Но самое главное - это стабильная работа VKSaver уже на протяжении более 12 лет!

В течении этого времени осуществляется поддержка стабильной работоспособности приложения вне зависимости от изменений на стороне ВК, операционных систем и браузеров (а также регулярно добавляются новые возможности как в программе так и на сайте)! Т.ч. за это время у программы появилось множество подражателей и подделок, выдающих себя за неё. Эти подделки воруют пользовательские данные, ставят вирусы, майнят криптовалюты и т.д... А со временем перестают работать, т.к. не поддерживаются или же их банально банят...

Поэтому скачивайте музыку ВК только при помощи официального VKSaver-а или на AudioVK.COM и наслаждайтесь любимой музыкой в любое время!

Требования VKSaver

  • ОС: Windows 7 / 8 / 10 / 11
  • Браузер: Chrome / Я.Браузер / Edge / Firefox / Opera