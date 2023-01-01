Зачем скачивать музыку с вк

Главная причина, почему пользователи ВК задаются вопросом, как скачать музыку из вк, состоит в том, что они хотят слушать свою любимую музыку в любое время и с любого устройства. Например, на телефоне, плеере, в автомобиле с флешки или с телевизора. Сам же Контакт этого не гарантирует и более того, периодически блокирует пользовательские треки. Поэтому, специально для тех, кто не хочет зависеть от ВК мы и разработали программу VKSaver.

Среди всех достоинств программы VKSaver можно отметить:

Во-первый, VKSaver скачивает музыку с удобным, человеко-читаемыми названиями mp3 файлов (содержащие ID3 тэгами mp3 и обложкой, если она есть).

Во-вторых, программа поддерживает как одиночное скачивание определенного трека, так и массовое скачивание плейлистов или альбомов пользователя.

В-третьих, от пользователя не требуется ввода пароля от учётной записи ВК. Всё что требуется для работы после установки программы - залогиниться на самом сайте ВК.

Но самое главное - это стабильная работа VKSaver уже на протяжении более 12 лет!

В течении этого времени осуществляется поддержка стабильной работоспособности приложения вне зависимости от изменений на стороне ВК, операционных систем и браузеров (а также регулярно добавляются новые возможности как в программе так и на сайте)! Т.ч. за это время у программы появилось множество подражателей и подделок, выдающих себя за неё. Эти подделки воруют пользовательские данные, ставят вирусы, майнят криптовалюты и т.д... А со временем перестают работать, т.к. не поддерживаются или же их банально банят...

Поэтому скачивайте музыку ВК только при помощи официального VKSaver-а или на AudioVK.COM и наслаждайтесь любимой музыкой в любое время!